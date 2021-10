Dag van de Jeugdbeweging eindigt in de nacht

Op die manier vieren ze het engagement van duizenden jongvolwassenen die zich jaar na jaar vrijwillig inzetten voor meer dan 240.000 kinderen en jongeren. Uitgedost in hun vertrouwde hemden, t-shirts of sjaaltjes bieden ze deze heel jong Vlaanderen een jaar vol speelplezier. Deze dag werd dan ook in schoonheid afgesloten met een groot feest voor alle Limburgse Jeugdverenigingen: 'Nacht van de Jeugdbeweging'. In Beringen vertrokken 6 bussen met leiders of +16-jarige aan de bushalte Bogaertsveld naar de Muziekodroom Hasselt voor een feestelijke nacht.