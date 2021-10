Kunstenaarscollectief Curtista stelt tentoon in Casino

De fiere voorzitter Marc Vanhees was opgetogen met de toch talrijke opkomst in deze coronatijd. Gastspreker Hugo Andries benadrukte de groepsgeest en de dynamiek van dit collectief. Dit weerspiegelt zich ook in de tentoongestelde werken. Voor de gelegenheid werd er ook een groepsfoto gemaakt van de kunstenaars.De tentoonstelling is nog vrij te bezichtigen tijdens de kantooruren op weekdagen en tussen 13 en 18 u op zaterdag en zondag. Dit nog tot en met 31 oktober.