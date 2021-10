Na de match kreeg Melissa een dikke knuffel van haar twee zonen. — © if

Haar twee zonen nog één keer zien voetballen. Dat was de laatste grootste wens van de doodzieke Melissa Dezitter uit het West-Vlaamse Zwevezele. Zaterdag ging de wens van de 35-jarige mama in vervulling: vanop haar ziekbed naast het voetbalveld zag ze zowel Rhûne (16) als Senne (13) tijdens dezelfde match in actie. “De mensen die dit mogelijk maakten, ben ik zeer dankbaar”, zegt ze.