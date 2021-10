Zo’n nauwe ontmoeting hebben nog niet veel Vlamingen gehad met onze wolven: het dier stak recht voor de auto van een toevallige passant de straat over. De Breese ex-schepen die met haar kleindochter onderweg was, kon het dier al een tijdje filmen nadat het de beschutting van het Zavelbos in Opoeteren verliet en een weide naast de weg overstak.