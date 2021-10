Terwijl Kadijk zijn maximum gaaf hield in de topper tegen Turkse Rangers, won Lutlommel A de Lommelse derby tegen V. Lommel: 5-1. Exc. Hamont versloeg Neeroeteren dankzij een treffer van Marnix Duisters (foto). Ook Kattenbos pakte weer de volle buit: 1-4 in Wijchmaal. Maasland NO A vernederde Kaulille: 13-1. (krth)