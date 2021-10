Na massale coronatest in school Wommelgem blijkt meer dan kwart van alle kinderen besmet

Na de grootschalige test van alle leerlingen van de lagere scholen in Wommelgem, neemt het gemeentebestuur extra maatregelen. Omdat een kwart van de 390 stalen positief waren, wordt een extra school gesloten tot aan de herfstvakantie. In een derde school gaan vier klassen in quarantaine. Ook alle buitenschoolse activiteiten voor -12-jarigen worden tijdelijk stopgezet.

Jan Auman

Burgemeester Frank Gys (N-VA) van Wommelgem is zelf wat geschrokken van het hoge percentage besmettingen. De Antwerpse gemeente nodigde zaterdagmiddag 550 leerlingen tussen 6 en 12 jaar uit haar vier lagere scholen uit om zich te laten testen op het coronavirus, na een opstoot in het aantal besmettingen bij de kinderen in die leeftijdsgroep.

390 leerlingen gingen zaterdag op die uitnodiging in. Zondagavond bleek uit de resultaten dat bijna 30 procent positief heeft getest. “Dat is veel, ja”, zegt Gys.

“Het probleem is dat deze kinderen besmet zijn zonder dat daar veel ziekteverschijnselen bij komen kijken. Maar zij kunnen het virus wel doorgeven aan hun ouders en grootouders. En als die het hebben, is het serieus. Ik ben blij dat we deze tests hebben kunnen organiseren, anders had het virus zich snel kunnen verspreiden.”

Zondagavond kwam de crisiscel samen in Wommelgem en daar werden bijkomende maatregelen beslist. Basisschool De Boomgaard, waar de eerste opstoot van besmettingen plaatsvond, was al gesloten. Nu wordt ook basisschool Het Oogappeltje volledig gesloten tot aan de herfsvakantie, die over een week van start gaat.

En in de Sint-Johannasschool gaan vier klassen in quarantaine voor tien dagen. Volgende week zaterdag wordt er opnieuw getest.

Dit weekend gingen alles nog gewoon door. Maar door de hoge besmettingsgraad schort Wommelgem nu alle buitenschools activiteiten op voor -12-jarigen. Dat wil zeggen tijdelijk geen sporten en jeugdbeweging.

Burgemeester Gys heeft zelf geen verklaring voor het groot aantal besmettingen. “Vooral omdat we met een hoog vaccinatiepercentage van 92 procent zitten.”