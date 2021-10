Kristel gaat Klaasje uitwuiven in K3-afscheidstour: “Hanne en Marthe, goed kiezen he”

Kristel Verbeke, de originele ‘zwartharige’ van K3, is Klaasje, de ‘blonde’ van de tweede lichting K3 2.0, gaan uitwuiven. Dat meldt ze op Instagram.

“Natuurlijk wilden we Klaasje nog een laatste keer zien schitteren”, schrijft Kristel Verbeke. “Merci lieve Klaasje om zoveel mensen elke keer gelukkig te maken. Veel succes met alles wat je nog voor ons in petto hebt.” Voor Hanne en Marthe heeft ze ook een booschap: “Goed kiezen hé.”

Verbeke heeft het in haar bijschrijft expliciet over ‘we’. Daarmee verwijst ze naar Axana Ceulemans die mee op de foto staat. Ceulemans was lange tijd de choreografe van K3. Ze was erbij van het prille begin. “We haalden onze jurkjes in een kleurrijk winkeltje in Diest”, zei ze eerder al aan Het Nieuwsblad. “Moest er een regenboog op, dan zei ik: Ik ken een naaister, we arrangeren dat. Kleurplaten maakten we zelf, door tekeningen in te scannen en te bewerken met de computer. We redden ons met de middelen die we hadden.”

(red)