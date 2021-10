Toeristen betrapt in verboden zone rond uitbarstende vulkaan La Palma: “Wilden dieren redden”

Een vulkaan in La Cumbre Vieja op La Palma spuwt al sinds 19 september as en lava de lucht in. De temperatuur in het gebied rond de actieve vulkaan kan oplopen tot 1075 graden Celsius, dus is de zone verboden voor het publiek. Toch werd afgelopen weekend een groep Britse toeristen betrapt in die verboden zone. Ze maakten selfies en filmpjes op de roodgloeiende bergflanken, en kregen in de media heel wat kritiek door hun gevaarlijk gedrag. Maar nu verdedigen de toeristen zich: “We wilden dieren redden die vastzitten tussen de lava.”