Dit was het voetbalweekend in eerste provinciale

Achel won met ruime 1-4-cijfers bij het hoog ingeschatte Torpedo. Met zulke zege rijst stilaan de vraag of Van Hout en co werkelijk mee gaan doen voor de titel. Ook de onmiddellijke achtervolgers Bree-Beek (2-1 tegen Herk) en Schoonbeek-Beverst (1-3 in Alken) pakten de drie punten. Het trio loopt verder uit. Een opgemerkt resultaat was zeker de zege van Juve in Zepperen. Heel verrassend omdat Zepperen-Brustem aan een inhaalbeweging bezig leek. (jc)