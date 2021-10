Libotte en Vrijsen in duel. — © Tom Palmaers

Voor de allereerste keer in de geschiedenis heeft ’s Herenelderen (2B) gewonnen aan de Schabotstraat 51 in Tongeren. De thuisploeg leek nochtans lange tijd uitzicht te hebben op het eerste puntje van het seizoen in eigen huis, maar de geniale traptechniek van Lemmens leverde groen-zwart uiteindelijk de volle buit op: 1-2