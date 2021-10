Hasselt

De 56-jarige Jo Menten uit Sint-Truiden ligt in het ziekenhuis met een schedelbreuk nadat hij vrijdagavond knock-out werd geslagen op het Schlagerfestival in Hasselt. Na een discussie op het toilet werd hij in de wandelgang langs achteren aangevallen. Politie LRH heeft al enkele personen verhoord in het onderzoek.