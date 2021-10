Anderlecht heeft na vier opeenvolgende gelijke spelen eindelijk nog eens kunnen winnen in de Jupiler Pro League. Paars-wit kende tegen rode lantaarn Beerschot een moeizaam begin, maar in de tweede helft overrompelde het de bezoekers toch. Anderlecht legde uiteindelijk nog vier goals in het mandje, de twee tegentreffers van Beerschot mochten niet baten: het werd 4-2.