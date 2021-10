Bertaccini was alomtegenwoordig tegen Francs Borains — © Patrick Smets

THES Sport won zaterdagavond de topper tegen Francs Borains dankzij een ontketende Adriano Bertaccini. De pocketspits had een voet in elke goal en ontpopte zich in de slotfase tot man van de match met een schitterende actie en magnifiek afstandsschot. “Mijn beste wedstrijd ooit”, glunderde Bertaccini na afloop.