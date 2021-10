Greta Thunberg: ‘Verandering komt als mensen eindelijk ernst situatie beseffen’

© via REUTERS

Het zou een succes voor de klimaatgesprekken zijn indien de mensen de ernst van de klimaatsituatie beseffen en zich realiseren dat grote veranderingen nodig zijn. Dat heeft de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zondag in de aanloop naar de klimaattop van Glasgow gezegd bij de Britse omroep BBC. “De verandering komt niet van deze conferenties.”

Komende zondag start de nieuwste internationale klimaattop van de Verenigde Naties, ditmaal in het Schotse Glasgow. De ‘COP26’-top waarbij onder meer wereldleiders en wetenschappers verzamelen blazen, komt er twee jaar na de klimaattop in Madrid (COP25). Vorig jaar gooide het coronavirus roet in het eten.

In de aanloop naar de klimaattop strikte de BBC de bekende Zweedse klimaatactiviste voor een online interview. Thunberg, inmiddels 18 jaar geworden, kreeg de vraag voorgeschoteld wat ze als een succes zou beschouwen. Verschillende politici hadden het eerder over de ‘top van de laatste kans’ om de Parijs-doelstelling - de opwarming beperken tot 1,5 graad ten opzichte van het pre-industriële niveau - te behalen.

“Het zou een succes zijn als de mensen eindelijk de ernst van de situatie inzien. Dat ze zich eindelijk realiseren dat we voor een existentiële crisis staan en dat er grote veranderingen nodig zijn. Dat we het ‘systeem’ grondig moeten veranderen, omdat daar de verandering schuilt. De verandering komt niet van deze conferenties.”