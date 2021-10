Corona-uitbraak bij petanqueclub in Heers, “Alleen leden met drie prikken testten negatief”

De leden van petanqueclub Old Boys in Vechmaal zijn getroffen door een corona-uitbraak.

“We hadden vorige week zaterdag een feestvergadering in het buurthuis”, vertelt secretaris Leon Clenjans (82), oud-schepen van Sport. “We waren met een 15-tal personen, het was heel gezellig. Maar twee personen voelden zich maandag een beetje ziek. Ze gingen naar de dokter en zijn daar getest op corona. Toen bleek dat ze beiden corona hadden, heeft iedereen zich laten testen.”

De resultaten waren onthutsend. “Enkel drie personen die al hun derde prik hadden gekregen, testten negatief. Alle mensen die dus twee prikken hadden gehad, waren positief.” Ook Leon testte positief. “Niemand is echt ziek, sommigen zijn enkel een beetje verkouden. We zijn meteen in quarantaine gegaan. Ook mijn dochter, die bij een bank werkt, zit in isolatie. Je ziet dat het gevaar op besmetting toch niet te onderschatten is, zelfs al heb je twee prikken gehad.”

(frmi)