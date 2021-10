Sommige coronavaccins scoren beter, maar wat is het ‘beste’ vaccin volgens Marc Van Ranst?

In ons land worden de vaccins van Pfizer, AstraZeneca, Moderna en Johnson & Johnson ingezet in de strijd tegen het coronavirus. Maar sommige coronavaccins scoren beter dan de anderen in wetenschappelijke studies. Marc Van Ranst bevestigde in De Zevende Dag dat het ene vaccin beter beschermt dan het andere. “Wanneer het gaat over sterfte of intensieve zorgen, vallen die nog mee”, klinkt het. “Wanneer het gaat over ziek worden of ziekenhuisopname, dan zijn er wel verschillen.”