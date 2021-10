Met een vooroorlogse 5-3 hield Kadijk (3B) zaterdagavond de drie punten thuis in de topper tegen Turkse Rangers. De thuisploeg maakte drie keer een achterstand ongedaan. De wedstrijd op zich was propaganda voor het provinciaal voetbal. Het tumult van enkele heethoofden na affluiten (met duw- en trekwerk) was dat allerminst.