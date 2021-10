Elf werken van Picasso onder de hamer voor net geen 110 miljoen dollar

Een veiling van elf werken van Pablo Picasso heeft 108,9 miljoen dollar opgeleverd (93,5 miljoen euro). Sotheby’s bracht de schilderijen en andere kunstwerken zaterdag aan de man bij een veiling in het Bellagio-hotel, bekend om zijn kunstcollectie, in de Amerikaanse casinostad Las Vegas.

De werken waren eigendom van de Amerikaanse casino- en hotelgroep MGM Resorts. Het bekendste werk dat onder de hamer ging was ‘Vrouw met baret’ (Femme au béret rouge-orange), een afbeelding van een van Picasso’s vriendinnen, de Française Marie-Thérèse Walter. Zij was in de jaren dertig van de vorige eeuw zijn muse en partner. Het doek, geschat op 20 tot 30 miljoen dollar, leverde 40,47 miljoen dollar op. Picasso maakte het schilderij van de moeder van zijn dochter Maya toen hij reeds een relatie had met fotografe Dora Maar.

Het werk ‘Homme et enfant’ (1959) veranderde voor 24,39 miljoen dollar van eigenaar. ‘Nature morte au panier de fruits et aux fleurs’ uit 1942 was goed voor 16,6 miljoen dollar.

De veiling vond plaats naar aanleiding van de 140ste verjaardag van de Spaanse kunstenaar.

