Wouter Beke: “We maken het mogelijk voor zorginstellingen om Covid Safe Ticket in te voeren”

Binnenkort zal je bij het betreden van een Vlaamse zorginstelling misschien wel een Covid Safe Ticket moeten tonen. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil daar woensdag over laten stemmen in het Vlaams Parlement.

Minister Beke was zondag te gast in De Zevende Dag op VRT en kreeg daar de vraag of burgemeesters binnenkort zelf bijkomende maatregelen zullen mogen nemen. Van bij de burgemeesters klinkt vooral de vraag naar het gebruik van het Covid Safe Ticket voor evenementen vanaf 100 aanwezigen.

Minister Beke zei dat er afgelopen zomer al gebruik werd gemaakt van de Covid Safe Tickets. “Dat voor vakanties, disco’s en evenementen. En ik zal het nu ook invoeren voor onze woonzorgcentra. Ik zie dat we daar met stijgende cijfers zitten. We zitten met doorbraken.” Beke vertelde dat dat Covid Safe Ticket er enkel voor de bezoekers zou komen. Voor het personeel kijkt hij vooral naar verplichte vaccinatie.

De woordvoerder van de minister nuanceert: “Woonzorgcentra zijn niet verplicht om het gebruik van het Covid Safe Ticket in te voeren. De Vlaamse Regering creëert voor hen nu de mogelijkheid om ervoor te kiezen om zo’n verplichting in te voeren ”, zegt Carmen De Rudder. Het zou ook niet alleen gaan om de woonzorgcentra, maar ook de ziekenhuizen en instellingen voor personen met een handicap zouden kunnen kiezen voor een verplichting van het Covid Safe Ticket.

Het voorstel van de minister zou woensdag gestemd worden in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Als dat goedgekeurd wordt, zal het van kracht gaan na de publicatie in het Staatsblad. “We verwachten dat dit kan gebeuren rond 1 november”, zegt De Rudder.

(sgg)