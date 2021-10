Stijn Desmet kan op 1.000 meter WB shorttrack niet verrassen

Op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Peking heeft Stijn Desmet zondag niet voor een verrassing kunnen zorgen. Desmet strandde op de 1.000 meter in de kwartfinales.

De 23-jarige schaatser uit Mechelen eindigde als vijfde in zijn race. Alleen de eerste twee, de Rus Semen Elistratov en de Japanner Kazuki Yoshinaga, plaatsten zich voor de halve eindstrijd. Desmet finishte op minder dan een seconde van de winnaar.

De overige Belgen hadden zich niet voor de kwartfinales gekwalificeerd en waren naar de zogeheten ‘ranking finals’ verwezen. Hanne Desmet won die race. Ook de gemengde aflossing zegevierde in die categorie. Broer en zus Desmet, Tineke den Dulk en Ward Pétré bleven op de 2.000 meter de Verenigde Staten en Polen voor. De overwinningen op de 1.000 meter gingen naar de Zuid-Koreaan Daeheon Hwang en de Nederlandse olympisch kampioene Suzanne Schulting.

Beste prestatie van het weekeinde vanuit Belgisch perspectief was de vijfde plaats van Stijn Desmet op de 1.500 meter. De race was mogelijk een aanwijzing dat het schaatsen op de korte binnenbaan soms gewoon gokken is. De Chinees Long Sun probeerde een lange solo na de herstart van de finale, want de anderen hadden besloten het rustig aan te doen. Als enige ging Stijn Desmet achter de Chinees aan, achterhaalde hem, reed enkele ronden met hoop in het hart door, maar ontdekte dat de afstand toch twee ronden te lang was voor zijn krachten. Uiteindelijk leverde hem dat die vijfde plaats op.

De olympische ijspiste is de shorttrackers goed bevallen. In de aflossingswedstrijden werden zelfs wereldrecords verbeterd. Een Nederlands viertal vrouwen, met de onvermijdelijke grootheid Schulting, noteerde op de drie kilometer 4:02.809. Het Zuid-Koreaanse gemengde kwartet kwam op de twee kilometer tot 2:35.951.

Het internationale shorttrackpeloton blijft in Azië. Volgende week is de tweede wereldbekerwedstrijd in Nagoya, Japan. Daarna keren de schaatsers terug naar Europa voor de twee volgende krachtmetingen die beslissend zijn voor de olympische startbewijzen.