Wat een prestatie! Bashir Abdi verpulvert Europees record en parcoursrecord in Rotterdam

Onze landgenoot Bashir Abdi heeft de marathon van Rotterdam gewonnen in een nieuwe Europees record. De bronzen medaille van Tokyo legde de 42 kilometer af in 2u03’36. De Gentenaar haalde het voor tweevoudig winnaar Marius Kipserem. Abdi realiseerde ook een parcoursrecord.

Het was Kipserem die al vroeg, op de tweede passage van de Erasmusbrug, de wedstrijd deed ontploffen. Abdi koos behoedzaam voor zijn eigen tempo en haalde één voor één zijn tegenstanders bij. Iets voorbij dertig kilometer nestelde hij zich opnieuw in het spoor van Kipserem. Ook de Ethiopiër Wolde pikte opnieuw aan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op kilometer 36 achtte Abdi zijn moment gekomen, aangemoedigd door veel Belgische fans. Wolde was de eerste die overboord ging, ook Kipserem had duidelijk het beste gehad en plooide bij de passage rond de Kralingseplas. Elf weken na zijn olympische marathon in Sapporo stoomde onze landgenoot in een fraaie stijl naar de zege en kregen we voor het eerst sinds Vincent Rousseau (1994) weer een Belgische en voor het eerst sinds Fabian Roncero (1998) een Europese winnaar in Rotterdam. Het vorige Europees record - 2u04’16” - stond op naam van de Turk Kaan Kigen Ozbilen.