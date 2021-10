Op de kop af twintig jaar geleden wilde zelfbenoemd genezend medium Jomanda (73) zich met een paranormaal kuurcentrum definitief in Valkenburg vestigen. Tot misnoegen van de toenmalige burgemeester, die een tweede Lourdes voorzag. De vergunning kreeg ze, maar lang bleef de Lady of the Light niet plakken. Een terugblik, nu een documentaire over haar verschijnt.