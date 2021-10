Atlanta Braves en Houston Astros maken zich op voor World Series Baseball

In de finale van de National League haalden ze het met 4-2 van titelverdediger Los Angeles Dodgers. In het zesde en beslissende duel haalden ze het met 4-2, waardoor ze voor het eerst sinds 1999 naar de finale mogen. In totaal staan er zeven World Series op het palmares van de Braves. Hun laatste zege dateert wel al van 1995.

Vrijdag plaatste Houston Astros zich voor de derde keer in vijf jaar voor de finale. In de finale van de American League versloegen ze Boston Red Sox met 4-2. Het beslissende zesde duel werd met 5-0 gewonnen in Texas. In 2017 wonnen ze de World Series na een 4-2 zege tegen de Dodgers, in 2019 verloren ze de finale met 4-3 van Washington Nationals.