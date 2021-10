Wat zit er achter de façade van perfectie? Intimi en getuigen over prinses Elisabeth

’s Lands meest gemediatiseerde jongedame is “echt een vrouwtje” geworden: prinses Elisabeth viert maandag haar 20ste verjaardag. Onze royaltywatcher Wim Dehandschutter zocht uit wie achter de façade van de perfectie schuilt, en sprak daarvoor met intimi en getuigen. Dit is het portret van Lisa. Een meisje dat is opgegroeid in een kasteel met hofhouding, maar als tiener ook anoniem soep ging uitscheppen bij daklozen. Nooit de populairste van de klas, altijd op haar hoede en de klok rond vergezeld van bodyguards. De hoop van de monarchie, die al als kleuter te horen kreeg dat ze beleefd moest lachen en handjes geven, omdat ze dat “de rest van haar leven zou moeten doen”.