Vrouw bekent onmiddellijk moord op echtgenoot: “Hopelijk komen jullie te laat”

Jackson moest dinsdag voor de rechtbank verschijnen om zich te verdedigen. Hoewel ze toegeeft dat ze haar echtgenoot David Jackson neerstak, pleiten haar advocaten dat het doodslag was en geen moord. De feiten gebeurden enkele uren na een diner voor de verjaardag van de vrouw. Tijdens dat etentje had het koppel een hoogoplopende ruzie gekregen.

“Hij noemde me zielig en beschimpte mij”, aldus Penelope Jackson. De stoppen sloegen door bij de Britse en ze stak David neer de in de slaapkamer. Toen ze de hulpdiensten belde, stak ze hem nog twee keer in de borst en daar had ze geen spijt van. “Hij ligt in de keuken”, vertelde ze toen ze iemand aan de lijn had bij de hulpdiensten. “Met een beetje geluk bloedt hij dood.”

Volgens de vrouw controleerde David haar doen en laten, en was hij gewelddadig: hij duwde haar, sloeg haar en wurgde haar soms. Op de vraag waarom ze hem een tweede en derde keer stak, hoewel hij geen gevaar meer vormde, antwoordde ze dat het zijn gezichtsuitdrukking was. “Hij keek altijd zo wanneer hij een dreiging vormde. Ik weet niet meer wat ik dacht. Als hij zo naar je kijkt...”

Het is niet duidelijk hoe lang het proces tegen Penelope Jackson nog zal duren. De rechtbank besloot deze week dat bovenstaande beelden van haar arrestatie en telefoontje naar de hulpdiensten, mochten vrijgegeven worden nadat ze als bewijs werden gebruikt in de rechtszaak.

