Geviseerd, uitgefloten en weggejaagd: de (donkere) Brugse jaren van Antwerp-coach Brian Priske

Geschokt. Dat was Brian Priske (44) toen hij sommige ploegmaats voor training nog snel een vettige croissant naar binnen zag werken. We schrijven 2006-2008, twee woelige jaren bij Club Brugge, toen een Deense rechtsachter net niet kraakte onder pesterijen van medemaats en supporters. Zondag staat de coach van Antwerp voor het eerst weer oog in oog met blauw-zwart, nooit helemaal ‘zijn’ club geweest. Een terugblik op de Brugse jaren van Brian Priske.