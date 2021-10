De Croo roept maandag kernkabinet bijeen: “Bredere mondmaskerplicht in binnenruimtes”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) roept maandag het kernkabinet bijeen om de coronasituatie in ons land te bespreken. Dat meldt zijn woordvoerder Tom Meulenbergs zondag aan Belga. Onder meer een bredere mondmaskerplicht in binnenruimtes zal daarbij worden besproken.

Volgens de premier is het duidelijk dat de huidige coronacijfers nog niet toelaten om de federale fase af te bouwen. De Croo wil inzetten op “waakzaamheid en voorzichtigheid”. Daarom zal maandag op het kernkabinet, op basis van wetenschappelijke adviezen van onder meer het coronacommissariaat en expertengroep GEMS, een bredere federale sokkel met onder meer een bredere mondmaskerplicht in binnenruimtes worden besproken. De premier benadrukt dat er geen sprake is van sluiting van sectoren.

Net als in de overige Europese landen stijgt het aantal coronabesmettingen opnieuw. In tegenstelling tot de vorige besmettingsgolven, zijn wel al meer dan 8,5 miljoen Belgen volledig gevaccineerd. De stijgende coronacurves betekenen wel dat we de komende weken en maanden “wat waakzamer en voorzichtiger zullen moeten zijn”, zegt de woordvoerder. “Zeker nu mensen opnieuw meer contacten hebben, het weer verslechtert en mensen meer binnen zitten.”