Lopen voor de kers op de taart én voor de geschiedenisboeken: Bashir Abdi doet in Rotterdam aanval op Europees marathonrecord

Zijn seizoen is na zijn olympische bronzen plak al méér dan geslaagd. En toch is de honger van Bashir Abdi (32) nog niet gestild. In Rotterdam gaat de Gentenaar voor niets minder dan de geschiedenisboeken, want hij valt er het Europees marathonrecord aan. Het lijkt een bijna onmogelijke opdracht, maar dat gold ook voor zijn olympische medaille. Wie niet waagt, niet wint.