Max Verstappen wint spannende strijd om de pole, Lewis Hamilton staat mee op de eerste startrij

Max Verstappen heeft op het Circuit of The Americas de polepositie voor de GP van de USA veroverd. Lewis Hamilton kwalificeerde zich als tweede waardoor beide titelrivalen de race van op de eerste startrij zullen aanvatten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Meer dan 120 000 toeschouwers waren aanwezig op het Circuit of The Americas en twee daarvan hadden zoals op bovenstaande beelden te zien wel een heel bijzonder zitje om naar de kwalificatie te kijken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op het circuit zelf was het meteen redelijk druk maar echt veel spektakel kregen we tijdens het eerste kwalificatiegdeelte niet te zien. Beide Haas F1-rijders lagen er meteen uit, een spijtige zaak voor het Amerikaanse team maar de Haas F1-bolide is al heel het seizoen de traagste op de grid.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In Q2 zagen we Sergio Perez zijn rondetijd geschrapt door het niet respecteren van de baanlimieten. De Mexicaan was zeker niet de enige rijder waarvan een rondetijd geschrapt werd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uiteindelijk was Max Verstappen de snelste in Q2, Lewis Hamilton volgde zelfs op meer dan drie tienden van de Nederlander, waarmee Verstappen duidelijk als favoriet voor de pole het laatste kwalificatiegedeelte inging.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In Q3 zagen we Lewis Hamilton als eerste van de favorieten een snelle rondetijd neerzetten maar zijn tijd werd al snel verbeterd door teamgenoot Valtteri Bottas.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Max Verstappen ging nog sneller dan Bottas en dat zorgde voor luid gejuich op de tribunes, gejuich dat alleen nog maar oorverdovender werd toen Sergio Perez een handvol duizendsten sneller was dan Max Verstappen. De talrijk aanwezige Mexicaanse fans schreeuwden het uit.

Er volgde echter nog een tweede en ultieme poging in de strijd om de pole. Lewis Hamilton reed daarin de snelste tijd maar Max Verstappen counterde en veroverde de polepositie voor de GP van de USA. Lewis Hamilton start naast Max Verstappen op de eerste startrij terwijl Sergio Perez als derde aan de race zal beginnen.

1 Max Verstappen Red Bull 1:34.352s 1:33.464s 1:32.910s

2 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.579s 1:33.797s 1:33.119s

3 Sergio Pérez Red Bull 1:34.369s 1:34.178s 1:33.134s

4 Valtteri Bottas Mercedes 1:34.590s 1:33.959s 1:33.475s

5 Charles Leclerc Ferrari 1:34.153s 1:33.928s 1:33.606s

6 Carlos Sainz Ferrari 1:34.558s 1:34.126s 1:33.792s

7 Daniel Ricciardo McLaren 1:34.407s 1:34.643s 1:33.808s

8 Lando Norris McLaren 1:34.551s 1:33.880s 1:33.887s

9 Pierre Gasly AlphaTauri 1:34.567s 1:34.583s 1:34.118s

10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:35.360s 1:35.137s 1:34.918s

11 Esteban Ocon Alpine 1:35.747s 1:35.377s

12 Sebastian Vettel Aston Martin 1:35.281s 1:35.500s

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:35.920s 1:35.794s

14 Fernando Alonso Alpine 1:35.756s 1:44.549s

15 George Russell Williams 1:35.746s

16 Lance Stroll Aston Martin 1:35.983s

17 Nicholas Latifi Williams 1:35.995s

18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:36.311s

19 Mick Schumacher Haas 1:36.499s

20 Nikita Mazepin Haas 1:36.796s

(F1journaal.be)