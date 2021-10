Nederlander Verhoeven houdt Ben Saddik van de wereldtitel kickboksen na heuse titanenstrijd

De Nederlander Rico Verhoeven heeft zaterdagavond voor eigen volk in de Gelredome in Arnhem zijn wereldtitel kickboksen bij de zwaargewichten kunnen behouden. De 32-jarige Verhoeven haalde het voor 27.000 uitzinnige fans van onze landgenoot Jamal Ben Saddik met een technische knock-out.

De 31-jarige Antwerpenaar hield drie rondes stand, was in het begin van de partij zelfs de betere van Verhoeven, maar kon bij het begin van de vierde ronde niet meer verder. De scheidsrechter stopte de kamp vervolgens uit voorzorg.

Verhoeven is al sinds 2014 wereldkampioen. De partij tegen de ‘Beer van Borgerhout’ stond oorspronkelijk in oktober 2020 op het programma, maar toen moest onze landgenoot forfait geven met een rugblessure. Dit jaar raakte hij in ons land betrokken bij ‘Operatie Sky’ en belandde voor anderhalve maand in de gevangenis.

Verhoeven: “Vuur aan de schenen”

“Ik hou ervan als me het vuur aan de schenen wordt gelegd”, was de voor een gewone sterveling niet te vatten conclusie van de ’King of Kickboxing’ na zijn zwaarbevochten overwinning op Jamal Ben Saddik. Door enkele - naar eigen zeggen - blunders, die resulteerden in verwoestende klappen tegen zijn gelaat, moest Verhoeven héél diep gaan om zijn Glory-wereldtitel te behouden. Dat hij daarin slaagde, was een wereldwonder te noemen.

Het onderling respect is groot. — © REUTERS

Saddik is de uitputting nabij. — © ISOPIX

De schade bij Verhoeven was groot. — © ISOPIX

Saddik deel uit. — © REUTERS

De ‘staredown’ net voor de start van de kamp. — © REUTERS