Eerste studioshow ‘K2 zoekt K3’ verrast: topfavoriete moet nu al naar huis

Het was even slikken voor de 19-jarige Giana. Ze haalde één van de allerhoogste scores tijdens de auditie-afleveringen en ook tijdens de bootcamp slaagde ze met verve in alle opdrachten, ondanks haar onzekerheid. Jong, blond en nog zeer kneedbaar. Het leek op voorhand een ideale opvolgster voor Klaasje. Maar de jury, waar dit seizoen voor het eerst Gert Verhulst deel van uitmaakte, zag het anders. “Ik geloof niet wat je zingt”, vond jurylid Samantha Steenwijk. Omdat Giana een liedje over oma’s zong, danste haar eigen oma mee. “Leuk afleidingsmanoeuvre”, vond jurylid Natalia die niet zo lyrisch was over de zang.

De kans dat een jongen Klaasje zal opvolgen, is ook behoorlijk klein geworden. Dirk moest het veld ruimen, en enkel Luca en Remi blijven nog over. Zelfs jurylid Ingeborg was niet positief: “Het beste stuk was toen je gedaan had met zingen en je alleen nog moest dansen.”

Ook Dirk zal Klaasje niet opvolgen.

De Nederlandse Julia kroop door het oog van de naald. Ook zij had te weinig punten om door te stoten, maar werd opgevist door Hanne en Marthe.

Diede haalde met ruime voorsprong de eerste plaats. Ook de Limburgse Amy scoorde erg hoog.

Ondertussen klinkt er veel gemor bij de Nederlandse kijkers van K2 zoekt K3. De uitzendingen lopen er immers twee weken achter, terwijl alle spoilers over volgende afleveringen al online te vinden zijn. Daardoor haakt de kijker af. Vrijdag waren er amper 227.000 kijkers op SBS6, slechts een derde van de score bij de eerste aflevering. (tove)