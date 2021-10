Wedstrijd tussen Union en Eupen stilgelegd nadat doelman van Union belaagd wordt met aanstekers

De onverwachte topper in de zaterdagavondwedstrijden van de Jupiler Pro League, Eupen-Union, werd stilgelegd in de 76ste minuut stilgelegd nadat fans van Eupen de bezoekende doelman belaagden met aanstekers.

De wedstrijd leek snel beslist in het voordeel van Union, dat op een 0-2 voorsprong was geklommen. De Panda’s bleven echter niet bij de pakken zitten en kwamen via goals van Kayembe en Agbadou weer op gelijke hoogte (2-2). Maar al snel daarna scoorde Union dankzij Casper Nielsen terug voor de 2-3. Daarna gingen de poppetjes aan het dansen. Union-doelman Anthony Moris werd bekogeld met aanstekers, waarna ref Bram Van Driessche de wedstrijd even stil legde.

