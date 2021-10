Onderzoek schot Baldwin op filmset focust op twee medewerkers

Alec Baldwin wordt niet verdacht. — © Jim Weber/The New Mexican

Het onderzoek naar het dodelijke schot van de Amerikaanse acteur Alec Baldwin op de set van de film “Rust” focust vooral op twee medewerkers, de filmwapensmid en de assistent-regisseur van de film. Die twee zouden het wapen waarmee het schot werd gelost, het laatst in handen hebben gehad, zo staat in een politierapport dat Amerikaanse media in handen kregen.