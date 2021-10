Verstappen en Hamilton zien rondetijden geschrapt, Perez snelste in laatste oefensessie GP van de USA

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Jaren duurde het alvorens de Formule 1 opnieuw voet aan de grond kreeg in Amerika en er opnieuw een F1-race werd georganiseerd maar de voorbije jaren werd de sport steeds populairder in de Verenigde Staten. Dat blijkt ook uit de vele sfeerbeelden van op het circuit.

Leuk uiteraard voor de fotografen en cameramensen maar de F1-piloten is het vooral te doen om het zo snel mogelijk over het Circuit of The Americas rijden, zeker met de kwalificatie en de race in het achterhoofd.

En zo snel mogelijk gaan deden ze ook bij Red Bull, dat bewezen althans de rondetijden van Max Verstappen en Sergio Perez die halverwege de sessie letterlijk slechts één duizendste van een seconde uit elkaar lagen.

Wat later in de sessie gingen zowel Sergio Perez, Lewis Hamilton en Max Verstappen op een bepaald moment nog sneller maar enkel de tijd van Perez bleef overeind. Ook op het Circuit of The Americas wordt er streng toegezien op het respecteren van de zogenaamde ‘baanlimieten’ en dat was meteen ook de reden waarom Hamilton en Verstappen hun rondetijd geschrapt zagen.

Uiteindelijk was het ook Perez die aan het einde van de sessie de snelste tijd achter zijn naam had staan, voor een verrassende Carlos Sainz die in de Ferrari de tweede snelste tijd reed. Titelrivalen Verstappen en Hamilton moesten na het schrappen van hun rondetijden tevreden zijn met de derde en zesde tijd.

01 Sergio Pérez Red Bull 1:34.701 13

02 Carlos Sainz Ferrari 1:34.805 16

03 Max Verstappen Red Bull 1:34.912 13

04 Lando Norris McLaren 1:34.945 13

05 Valtteri Bottas Mercedes 1:34.988 15

06 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.219 16

07 Daniel Ricciardo McLaren 1:35.345 11

08 Pierre Gasly AlphaTauri 1:35.398 17

09 Charles Leclerc Ferrari 1:35.688 17

10 Esteban Ocon Alpine 1:35.711 10

11 Sebastian Vettel Aston Martin 1:35.851 18

12 George Russell Williams 1:36.023 9

13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:36.062 20

14 Nicholas Latifi Williams 1:36.118 8

15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:36.252 16

16 Lance Stroll Aston Martin 1:36.392 13

17 Fernando Alonso Alpine 1:36.490 12

18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:36.572 16

19 Mick Schumacher Haas 1:36.671 15

20 Nikita Mazepin Haas 2:03.456 15

(F1journaal.be)