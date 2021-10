Bayern-boegbeeld Kimmich is niet gevaccineerd: “Twijfel over lange termijn”

Bayern München-speler Joshua Kimmich bevestigde zaterdag na de 4-0 zege van zijn team in de competitiewedstrijd tegen Hoffenheim in een interview met Sky Sports dat hij momenteel niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Bild bracht het nieuws eerder deze week al naar buiten. “Ik heb persoonlijk enkele vragen, vooral bij het ontbreken van langetermijnstudies”, verklaarde Kimmich.

“Ik ben me bewust van mijn verantwoordelijkheden en hou me strikt aan alle maatregelen”, zei hij nog. Bij Bayern worden alle niet-gevaccineerde spelers elke twee tot drie dagen getest. “Iedereen zou de beslissing om zich te laten vaccineren voor zichzelf moeten kunnen nemen”, aldus Kimmich. “Nu ben je bij een niet-vaccinatie meteen een ontkenner van het coronavirus of een tegenstander van vaccinatie. Ik denk dat veel mensen zich gewoon zorgen maken. Wat hun redenen ook mogen zijn, ik vind dat je die moet respecteren, zeker zolang ze zich aan de maatregelen houden.” Kimmich benadrukte nog dat hij zich mogelijk in de toekomst wel zal laten vaccineren.

In maart 2020 lanceerde Kimmich, samen met zijn Bayern-ploegmaat Leon Goretzka, nog de actie ‘We Kick Corona’, waarmee ze geld inzamelden voor maatschappelijke instellingen.

Hasan Salihamidzic, de sportief directeur van Bayern, verklaarde eerder dat de club “iedereen aanraadt zich te laten vaccineren”. “Het stelt alle mensen in staat een normaler leven te leiden”, aldus de Bosniër. “Maar in Duitsland is er geen verplichting en dus kan iedereen voor zichzelf beslissen.”