Premier League-overzicht: Benteke scoort, Chelsea en Man City boeken duidelijke zeges

Manchester City heeft er een uitermate productieve week opzitten. Nadat het op dinsdagavond Club Brugge voetballes gaf op Jan Breydel (1-5), was Brighton hetzelfde lot beschoren zaterdagavond tijdens de negende speelronde in de Premier League. De Citizens triomfeerden met 1-4. Kevin De Bruyne begon op de bank en pikte het laatste kwartier mee.

Halverwege was de strijd al gestreden in Brighton. Leandro Trossard en zijn ploegmaats ondergingen de wet van de sterkste en moesten doelpunten van Ilkay Gundogan en Phil Foden (2x) incasseren. Diep in de tweede helft kon invaller Alexis Mac Allister met een penalty de eer redden. Riyad Mahrez pikte na zijn twee treffers op Jan Breydel ook zijn doelpuntje mee. Hij legde in de blessuretijd de 1-4 eindstand vast.

© REUTERS

City blijft dankzij de ruime overwinning met 20 punten in het spoor van leider Chelsea (22 punten), dat zelf zaterdagmiddag de vloer aanveegde met hekkensluiter Norwich (7-0), zonder de geblesseerde Romelu Lukaku.

LEES OOK. Chelsea, zonder Lukaku, stelt leidersplaats in Premier League veilig met monsterzege tegen Norwich

Liverpool kan opnieuw over City naar de tweede plaats wippen als het zondag de beladen partij op bezoek bij Manchester United en Cristiano Ronaldo naar zijn hand zet.

Scorende Benteke

Crystal Palace, met Christian Benteke diep in de spits, speelde op eigen veld 1-1-gelijk tegen Newcastle. Benteke kopte zijn ploeg op voorsprong, maar Callum Wilson hing de bordjes snel terug in evenwicht. Benteke leek alsnog matchwinnaar te worden met de winning goal drie minuten voor tijd, maar de VAR dacht er anders over. Het doelpunt werd afgekeurd voor een eerdere trekfout van een ploegmakker.

Wolverhampton maakte de verplaatsing naar Leeds. Leander Dendoncker kreeg een basisplaats en zag zijn ploegmaat Hee-Chan Hwang al na tien minuten de score openen. Die stand bleef tot op het bord, tot de absolute slotfase. Rodrigo benutte een elfmeter en bezorgde zijn team in extremis alsnog een punt.

Everton nam het op tegen Watford in Goodison Park. Tom Davies bracht de Toffees heel snel op voorsprong, Joshua King maakte gelijk namens de Hornets, waar Christian Kabasele ontbrak met een dijblessure. Richarlison bezorgde Everton opnieuw de leiding, maar er volgde een ongeziene remonte met Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge) in de hoofdrol. Juraj Kucka , King (twee maal op assist van Dennis) en Dennis zelf bogen de stand in een knotsgek slot om van 2-1 naar 2-5. De resterende wedstrijd tussen Southampton en Burnley eindigde op 2-2.