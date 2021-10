Sprookjesweek van Xavier Malisse eindigt in halve finales: “Volgend jaar terug… in de bar”

De rentree van Xavier Malisse in het tenniscircuit is zaterdagavond ten einde gekomen in de halve finale van het dubbelspeltoernooi op de European Open, het ATP-toernooi van Antwerpen. Aan de zijde van zijn poulain Lloyd Harris bleek de Nederlandse tandem Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer, de derde reekshoofden in de Scheldestad, met 6-4 en 6-2 een maatje te groot.