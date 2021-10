De coronabesmettingen in onze provincie schieten de hoogte in. Op een week tijd is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus verdrievoudigd. De opnames op intensieve zorgen zijn verdubbeld van 6 naar 11. Toch maakt gouverneur Jos Lantmeeters zich niet meteen zorgen, maar vraagt wel aan diegenen die niet ziek willen worden om voorzichtig te zijn.