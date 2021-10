KV Mechelen en Zulte Waregem delen punten na spectaculair openingskwartier met vier doelpunten

Vooraf had de geschiedenis ons geleerd dat wedstrijden tussen KV Mechelen en Zulte Waregem wel vaker garant stonden voor doelpunten en spektakel. 4-2 vorig seizoen, 0-2 in 2019 en 2018, 2-3 in 2016 en 3-4 en 3-0 in 2015. Kortom: KV Mechelen-Zulte Wargem stelt zelden teleur. En dat konden we ook deze keer allerminst zeggen, want wat een eerste helft kregen we achter de kazerne te zien.

Blitzstart

Al na vijf minuten opende de thuisploeg de score. Kutesa kwam goed mee verdedigen, maar verspeelde de bal opnieuw aan Mrabti. Die vond Schoofs, waarna de middenvelder met een geniaal hakje Cuypers alleen voor Bossut zetten. De aanvaller van KV miste niet en zette zijn ploeg meteen op rozen. En Mechelen stoomde gewoon door en maakte er twee minuten later ook 2-0 van. Met een tweede geniale ingeving op enkele minuten tijd zette Schoofs Mrabti na een snel genomen hoekschop alleen voor Bossut. De Zweed zocht en vond de vrijstaande Walsh die Mechelen, uitgerekend tegen zijn ex-ploeg, op een 2-0-voorsprong zette. Al moet gezegd dat de Essevee-defensie wel allesbehalve scherp stond te verdedigen en zich heel simpel liet ringeloren. Wat een blitzstart van de thuisploeg.

Het bleef echter doelpunten regenen in het AFAS-Stadion, want nog voordat de eerste tien minuten van de wedstrijd verstreken waren, had Essevee de aansluitingstreffer al beet. Zinho Gano kopte op een hoekschop van Dompé zijn zevende van het seizoen binnen. Voor de kwieke Fransman toch ook alweer zijn zevende assist. En het werd nog zotter, want op het kwartier hingen de bordjes ook terug in evenwicht. Sissako rondde een nieuwe assist van Dompé - nummer acht - af. De Mechelaars kregen maar geen vat op de kwieke Fransman.

Kans na kans

En nog was het niet gedaan, want slag om slinger vielen er kansen te noteren. Sissako mikte een kopbal over en aan de overkant kon Walsh zijn schot niet kadreren. Op het half uur leken we ook de vijfde goal van de wedstrijd te zien, maar na een heerlijke combinatie miste Cuypers onbegrijpelijk van dichtbij. Hier had Mechelen opnieuw op voorsprong moeten staan.

Hoewel de doelpuntenproductie na de knotsgekke openingsfase stokte, bleef de partij aangenaam op en neer gaan. De beste kansen waren wel voor Mechelen, dat in het slot van de eerste helft kwam drukken. Zo moest Bossut redding brengen op een vrije trap van Schoofs en kon De Bock ternauwernood Cuypers het scoren beletten. Meer dan eens combineerde de thuisploeg zich knap doorheen de Essevee-defensie. Voor zijn tegenprikken rekenden de bezoekers dan weer vooral op de flitsen van Dompé. Al liet ook Kutesa zich meer dan eens opmerken met een flukse dribbel. Alleen misten zijn acties vooralsnog een eindproduct.

Wie dacht dat de tweede helft een pak minder zou zijn, kwam aanvankelijk bedrogen uit. Mechelen ging verder op zijn elan en drukte Essevee achteruit, maar toch was het Essevee dat in de omschakeling de grootste kansen creëerde. Gano kon echter niet besluiten en ook een voorzet van Vossen vond geen ploegmaat. Bij de Mechelaars liep het in de zone van de waarheid steeds mis. Of de de laatste pass kwam er niet uit of bij afstandsschoten zat er telkens een Waregems lichaamsdeel tussen.

Geen winnaar

Niet geheel onlogisch zakte het tempo wel naarmate de tweede helft vorderde. Zulte Waregem ging steeds dieper inzakken en raakte niet meer uit de omknelling. Met een puntje leken ze bij Essevee wel te kunnen leven. KV Mechelen wilde dan weer meer. Alleen verrichte Bossut een goede redding op een plaatsbal van Vinicius en stapelden de slordigheden zich op. Al moest ook Coucke aan de overkant een uitstekende parade uit zijn mouw schudden op een stevige knal van Dompé. In de slotfase werd het bij de thuisploeg allemaal wat minder oordeelkundig en kon Essevee vrij gemakkelijk standhouden. Beide teams konden af en toe wel nog eens dreigen, maar een doelpunt leverde dat niet meer op, waardoor de 2-2-stand na vijftien minuten ook de eindstand bleek.

Een spektakelmatch die geen moment verveelde, levert zo geen winnaar op. Voor Mechelen betekent het gelijkspel geen 15 op 15 en zo laat het ook na de top drie binnen te komen. Voor Zulte Waregem betekent het gelijke spel dan weer een welgekomen puntje onderin.