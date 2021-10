OPROEP. Stuur hier uw mooiste herfstfoto’s in en win een wijnpakket

Dat prachtige bladerentapijt in okergeel en diep rood: de herfst is misschien wel het mooiste seizoen voor prachtige kiekjes. Stuur je beste herfstfoto’s hier in, en maak kans op een wijnpakket.

De redactie van weekendmagazine Goesting is op zoek naar de mooiste herfstfoto’s van onze lezers. Maakte jij onlangs enkele mooie beelden in Limburg? Stuur ze dan in via onderstaand formulier. Vier weken lang selecteert onze redactie uit alle inzendingen de knapste foto’s, die een plek krijgen in onze weekendbijlage Goesting op zaterdag. Bovendien komen de geselecteerde beelden ook in een online poll terecht: de allermooiste foto, verkozen door onze lezers, levert je een lekker wijnpakket op.

Stuur je foto in via onderstaand formulier.

ansm