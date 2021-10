Regisseur “kapot” van verlies na dodelijk schietincident op filmset ‘Rust’

Joel Souza, de regisseur die vrijdag gewond raakte bij het schietincident op de filmset van Rust, is “kapot” van het verlies van Halyna Hutchins. De 42-jarige cameravrouw overleed nadat acteur Alec Baldwin haar per ongeluk had doodgeschoten met een geweer. Souza zelf raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.