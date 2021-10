Eli Iserbyt wint in Ruddervoorde maar kijkt al naar belangrijkere cross zondag in Zonhoven

Quinten Hermans blijft struikelen over de balkjes, Eli Iserbyt blijft vlotjes winnen. Ziedaar de cross in Ruddervoorde in een notendop. En dus ging de blik van de beste crosser van het moment alvast naar zondag in Zonhoven. De eerste wedstrijd op Belgische bodem in de vernieuwde Wereldbeker moet het begin zijn van een nieuw elan in de cross, hoopt Iserbyt. “Hopelijk kan de nieuwe Wereldbeker de cross olympisch maken.”