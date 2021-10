Dortmund recht rug na Ajax-debacle dankzij heerlijke goal van Jude Bellingham

Op de negende speeldag in de Bundesliga vonden zaterdagmiddag vier matchen plaats. Bayern, Dortmund en Leipzig wonnen vlotjes hun wedstrijden. De Wolfsburg-Belgen gingen met 0-2 de boot in tegen Freiburg.

Borussia Dortmund, met Thorgan Hazard in de basis en zonder de geblesseerde Thomas Meunier en doelpuntenmachine Erling Haaland, had iets recht te zetten bij voorlaatste Arminia Bielefeld na de 4-0 blamage van dinsdag op Ajax in de Champions League. Emre Can (30.), met een strafschopdoelpunt, Mats Hummels (45.) en Jude Bellingham (72.) klaarden met hun goals de klus.

Axel Witsel startte op de bank bij de Borussen en betrad het speelveld een kwartier voor tijd. Nathan De Medina zat niet in de selectie bij Bielefeld, dat in de slotfase de eerredder lukte met een omgezette penalty van Fabian Klos (87.). 1-3 was de eindstand.

Ook Wolfsburg kwam in actie. Op eigen veld tegen seizoensrevelatie Freiburg gaf Mark van Bommel Koen Casteels en Aster Vranckx een basisplaats. Beide spelers maakten de 90 minuten vol. Philipp Lienhart (27.) bezorgde de uitploeg de voorsprong aan de rust. Dodi Lukebakio viel in na 56 minuten, maar moest lijdzaam toekijken hoe Lucas Holer (68.) de score verdubbelde voor Freiburg. Het resulteerde in 0-2 verlies, de vierde opeenvolgende competitienederlaag. Daar kon ook Sebastiaan Bornauw niets meer aan veranderen. Hij mocht pas twee minuten voor affluiten opdraven.

Tegelijkertijd werden ook Bayern München-Hoffenheim (4-0) en RB Leipzig-Greuther Fürth (4-1) afgewerkt. Serge Gnabry (16.) en Robert Lewandowski (30.) effenden in de eerste helft het pad voor de Rekordmeister, Maxim Choupo-Moting (82.) en Kingsley Coman (87.) deden er nog twee bij.

Leipzig, opponent van Club Brugge in de Champions League, had het initieel een pak lastiger tegen rode lantaarn Fürth. De bezoekers gingen na 45 minuten verdiend aan de leiding met een penaltygoal van Branimir Hrgota (45.). Binnen de tien minuten in de tweede helft was het tij alweer gekeerd met treffers van Yussuf Poulsen (47.) en Emil Forsberg (52.), die op zijn beurt raak trof van op elfmeter. Invaller Dominik Szoboszlai (65.) loodste de overwinning naar veilige haven, debutant Hugo Novoa Ramos (88.) maakte er nog een afstraffing van.

Bayern blijft leider met 22 punten, met in het zog Dortmund (21 ptn) en Freiburg (19 ptn). Leipzig rukt op naar de zesde plaats (14 ptn), Wolfsburg zakt af naar de achtste plaats (13 ptn). Later op zaterdag (18u30) is het nog de beurt aan het Hertha Berlijn van Dedryck Boyata. Zij ontvangen Borussia Mönchengladbach in de Duitse hoofdstad.