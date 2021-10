Hoofd Taskforce Vaccinatie: “Geen wetenschappelijke onderbouwing voor algemene derde prik”

Na de bewoners van woonzorgcentra, de mensen met een verzwakte immuniteit en de 65-plussers, wil de Vlaamse regering nu ook de rest van de bevolking de kans geven op een derde prik (of in het geval van het Johnson & Johnson-vaccin een tweede prik). Bedoeling is om op die manier de bescherming in de bredere bevolking te versterken.

Vaccinatiecentra

Concreet wil Vlaanderen alle 12-plussers een extra/derde prik geven. Die vaccinatie zou verlopen via de vaccinatiecentra. Maar vooraleer Vlaanderen kan starten met die extra vaccinatie, is het wachten op het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Die raad krijgt van de Vlaamse regering de vraag om “snel duidelijkheid te geven, zodat de IMC (de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, red.) hier ook snel een beslissing over kan nemen”, zo stond vrijdag te lezen in een persbericht van minister-president Jan Jambon en minister van Volksgezondheid Wouter Beke.

Ethisch element

In een reactie stelt Ramaekers dat de Taskforce Vaccinatie, net als de Hoge Gezondheidsraad waarmee intensief wordt samengewerkt, steevast zo wetenschappelijk mogelijk te werk gaat. “We volgen de situatie wereldwijd op. Vooral de toestand in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk omdat die een tweetal maanden voor lopen (de vaccinatiecampagne is daar vroeger op gang gekomen, red.). Sinds de zomer houden we ook rekening met het feit dat de algemene bevolking potentieel een derde prik moet krijgen, maar wel op basis van wetenschappelijke argumenten. Ik zou dan ook graag weten wat de wetenschappelijke onderbouwing is waarop de Vlaamse regering zich beroept om die derde prik nu al aan te kondigen”, aldus Ramaekers.

Daarnaast legt Ramaekers ook een ethisch element opnieuw op tafel. “De topprioriteit is nu vaccins doneren aan landen waar nog minder mensen gevaccineerd zijn. We hebben al zowat drie miljoen doses geschonken aan COVAX en dat zullen er nog meer worden.”

Ten slotte stipt het hoofd van de Taskforce Vaccinatie aan dat een algemene derde prik uitrollen geen ad-hocoplossing is om de stijgende coronacurve in Vlaanderen een halt toe te roepen. “Waarom wordt niet gekeken naar eenvoudige maatregelen, die hun nut reeds hebben bewezen, zoals het mondmasker en het COVID Safe Ticket”, vraagt Ramaekers zich luidop af.