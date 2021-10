Chelsea, zonder Lukaku, stelt leidersplaats in Premier League veilig met monsterzege tegen Norwich

Chelsea, zonder onder meer de geblesseerde Romelu Lukaku, heeft zaterdagnamiddag op de 9e speeldag in de Engelse Premier League met liefst 7-0 (rust: 3-0) gewonnen van rode lantaarn Norwich City.

De bezoekers uit Norwich kregen geen voet aan de grond op Stamford Bridge en na amper achttien minuten was de wedstrijd al zo goed als gespeeld na treffers van Mason Mount (8.) en Callum Hudson-Odoi (18.).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Verdediger Reece James (42.) nam met de rust in zicht de laatste twijfels weg, waardoor de tweede helft een maat voor niks was.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De thuisploeg liep al snel verder uit tot 5-0, na een schuiver in de verste hoek van Ben Chillwell en een owngoal van Max Aarons.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Norwich moest de kelk tot op de bodem ledigen en maakte het laatste halfuur vol met een man minder na de uitsluiting van Ben Gibson. Met nog een strafschoptreffer (85.) en een doelpunt in de toegevoegde tijd maakte Mount zijn hattrick vol: 7-0, de grootste zege van het seizoen voor de competitieleider.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met de derde competitiezege op rij - The Blues gingen dit seizoen enkel nog maar tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne onderuit - blijft Chelsea met 22 punten uit 9 wedstrijden aan de leiding. Eerste achtervolger Liverpool telt 18 punten, maar heeft dus wel nog een wedstrijd minder. The Reds staan zondag in de vooravond voor de topper op bezoek bij Manchester United.