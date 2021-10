Nieuwe lessenreeks Multimove

“Multimove is een uitdagend bewegingsprogramma voor kinderen waarin plezierbeleving en gevarieerd bewegen centraal staan”, aldus lesgeefster Claudine Hartjesveld. “De focus tijdens de lessen ligt op de ontwikkeling van twaalf belangrijke motorische bewegingen. Die gieten we in leuke spelletjes en opdrachten.”

Je kan nog tot en met 4 november online inschrijven via www.heers.be/multimove. De deelnameprijs bedraagt 10 euro voor de vijf lesjes in 2021. Voor de 10 lesjes in het voorjaar van 2022 betaal je 20 euro. De 3- en 4-jarigen bewegen van 10 uur tot 10.45 uur, de 5- en 6-jarigen van 11 uur tot 11.45 uur. Alle lessen gaan door in de sporthal (Raes van Heerslaan 2).

Meer info: sport@heers.be, 011/48.01.22 of 0479/29.94.14.