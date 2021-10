Man bevrijdt beer maar stuurt hem per ongeluk op collega af

Een beer is erin geslaagd zichzelf op te sluiten in een container van een winkel in de Amerikaanse staat Californië. ’s Ochtends bevrijdt personeelslid Darren Kramer hem met een vorkheftruck en de hulp van zijn hond Bridger. Zodra de beer weer frisse lucht opsnuift, gaat hij ervandoor, op de hielen gezeten door Bridger. Maar dat loopt bijna fout: een nietsvermoedende collega van Darren komt net op de hoek en de beer botst bijna tegen hem op. “Het is ook een manier om de werkdag te beginnen”, klinkt het.