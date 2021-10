Na regen komt zonneschijn: volgende week temperaturen tot 15 graden

Na een redelijk grijze week ziet het er nu toch beter uit. De weerkaarten voor de komende week tonen heel wat zon. Zaterdag start grijs, maar in de loop van de dag zouden er toch meer opklaringen vanuit het westen komen. De maxima schommelen tussen 9 graden op de Hoge Venen en 14 graden in Vlaanderen.

Zondag ziet er ook niet slecht uit. Het is rustig en zonnig met hoogstens enkele hoge wolkensluiers. De maxima schommelen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 14 of lokaal 15 graden in Vlaanderen.

Maandag moeten we wel nog door wat regen. Dan voorspellen de weermannen plaatselijk nog wat buien en maxima van 10 tot 16 graden. Maar daarna ziet het er toch redelijk zacht uit. “Ik voorspel nu temperaturen van 14 tot 15 graden. Normaal zitten we nu rond de 13 graden, dus het is wel wat zachter dan normaal”, zegt weerman David Dehenauw. “We zullen ook vaak perioden met zon zien. Volgende zaterdag zag ik misschien zelfs 16 graden op de weerkaarten staan.”

De komende week ziet er dus niet slecht uit. Maar we zullen ervan moeten genieten, want het kan snel opnieuw keren. “De tendens na volgend weekend is opnieuw wat meer kans op regen. Al is dat wel nog veraf. Die voorspellingen zijn nog niet zeker.” (sgg)