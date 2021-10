Vin Diesel loopt dochter van overleden Paul Walker naar het altaar

Meadow Walker (22), dochter van de overleden acteur Paul Walker, is in het huwelijksbootje gestapt. Tijdens de trouwceremonie begeleidde Walkers beste vriend en ‘Fast & furious’-ster Vin Diesel (54) haar naar het altaar.

Paul Walker overleed eind 2013 bij een zwaar auto-ongeluk. Zijn dochter Meadow was toen amper 15 jaar. Acht jaar later, op haar 22ste, is het model getrouwd na een verloving van twee maanden.

Hollywoodacteur Vin Diesel is nog steeds een hechte vriend van Walkers familie en nam zijn plek in tijdens de ceremonie. Diesel begeleidde Meadow naar het altaar. De voorbije zomer verscheen nog het negende deel in de Fast & furious-filmreeks. Paul Walker speelde mee in zes van de films. Het is daar waar zijn hechte vriendschap van Diesel begon.

In de tiende film – wellicht de laatste – zou Walker naar verluidt weer opduiken dankzij computertechnieken, als eerbetoon.(dvg)