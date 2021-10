Stijn Desmet vijfde op 1.500 meter, zus Hanne wint B-finale op WB shorttrack in Peking

De schaatsers van bondscoach Pieter Gysel hebben op het olympisch ijs van de Chinese hoofdstad af te rekenen met de wereldtop. Een Rus, een Kazak en een Chinees stonden na de mannenfinale op het podium. Na de Fransman Sebastian Lepape mag Stijn Desmet zich de tweede West-Europeaan noemen.

Dat was het resultaat na een tweede start. In de eerste race was de 23-jarige schaatser uit Mechelen als tweede de eindstreep gepasseerd. In kansloze positie na de voorlaatste bocht zag hij plots vier tegenstanders vallen. De jury besloot de race over te laten rijden. Desmet was toegevoegd aan de A-finale nadat een opponent hem had gehinderd.

Hanne Desmet haalde de A-finale net niet. Lang wachten en in de laatste ronden toeslaan, is haar strategie. Dat ging niet helemaal naar wens in de halve eindstrijd, waarin ze derde werd. In de B-finale lukte die strijdwijze wel. Buitenom sprintend schaatsend legde Desmet, die dinsdag 25 wordt, de overige rijdsters haar wil op.

De eerste winnaars van het olympisch seizoen komen uit Zuid-Korea, Rusland, Polen en Hongarije. Vooral in dat eerste land is de top breed en de strijd om topposities keihard. Op de 1.500 meter bij de vrouwen won Yubin Lee, nadat Jiyoo Kim in de laatste bocht de leidende favoriete Minjeong Choi had onderuitgehaald en zelf ook in het decor belandde. Zuid-Koreaanse rijdsters onder elkaar - een dergelijk incident leidde eerder tot intern onderzoek, ophef en schorsingen.

Op de slotdag is Stijn Desmet nog in de race op de 1.000 meter. Alle overige Belgische shorttrackers hebben de kwartfinales niet gehaald en moeten genoegen nemen met een race in de zogeheten ranking finals. Dat leverde zaterdag een verdienstelijk resultaat op voor Gert-Jan Goeminne, die zijn verliezersrace op de 500 meter won.